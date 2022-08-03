موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

لويس ميكيسوني - الأهلي - الاتحاد

يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة من 27 مباراة خاضهم.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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الأهلي تعادل مع فاركو في مباراته الأخيرة سلبيا بدون أهداف.

أما الاتحاد السكندري فخسر أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 7 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتعلب على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

الأهلي الاتحاد السكندري موعد مباراة الأهلي
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