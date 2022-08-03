سكاي: فينالدوم إلى روما

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

جورجينو فينالدوم

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقه للانتقال إلى روما الإيطالي.

وبحسب فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق تم بين باريس سان جيرمان وروما على انتقال اللاعب معارا.

موقع "إل تيمبو" الإيطالي كشف في وقت سابق أن فينالدوم وافق على تخفيض راتبه من أجل الانضمام لروما.

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دان فريدكين رئيس النادي تدخل في وقت سابق من أجل إتمام الصفقة بشكل أسرع مع صداقته لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" فإن باريس قد يدفع نصف راتب اللاعب بعد انتقاله إلى روما.

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان الصيف الماضي قادما في صفقة انتقال حر من ليفربول.

وخاض فينالدوم مع سان جيرمان 38 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

فينالدوم سيكون خامس صفقات روما خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من ميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك وباولو ديبالا.

باريس سان جيرمان حسم صفقة انتقال ريناتو سانشيز من ليل ليكون بديلا لفينالدوم، بحسب ليكيب.

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