التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة
الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
أعلن خالد جلال مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة 28 للدوري المصري.
وعاد كريم بامبو إلى التشكيل الأساسي لخوض هذه المباراة.
وجاء تشكيل البنك كالتالي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أمير مدحت – عاصم صلاح - محمد أحمد "دبش" – إسحاق يعقوبو
خط الوسط: محمد مصطفى "ميدو" - محمد فتحي – أحمد سعيد - كريم بامبو – فادي فريد
خط الهجوم: ناصر منسي
البدلاء: أحمد صبحي – أحمد العش – محمود سيد – محمد بسيوني – محمد هلال – محمود قاعود – معروف يوسف – أسامة فيصل – موسى دياوارا
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: طارق سامي – محمد نجيب – عمرو طارق
خط الوسط: محمد عبد الجواد – ناصر ناصر – نور السيد – إسلام محارب
خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – محمود شبراوي
البدلاء: محمود الغرباوي – لؤي وائل – محمد رزق – شيميلس بيكلي – كريم طارق – أرنو راندريانانتيناينا – عمرو سعداوي – سيف العجوز – علي زعزع