التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة

بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري

مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول

التشكيل – مدبولي وعبد الرحمن مجدي يدعمان الإسماعيلي.. وأفيري في هجوم المقاصة

سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش

بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى