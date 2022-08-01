التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

أعلن خالد جلال مدرب البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في الجولة 28 للدوري المصري.

وعاد كريم بامبو إلى التشكيل الأساسي لخوض هذه المباراة.

وجاء تشكيل البنك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت – عاصم صلاح - محمد أحمد "دبش" – إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد مصطفى "ميدو" - محمد فتحي – أحمد سعيد - كريم بامبو – فادي فريد

خط الهجوم: ناصر منسي

البدلاء: أحمد صبحي – أحمد العش – محمود سيد – محمد بسيوني – محمد هلال – محمود قاعود – معروف يوسف – أسامة فيصل – موسى دياوارا

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: طارق سامي – محمد نجيب – عمرو طارق

خط الوسط: محمد عبد الجواد – ناصر ناصر – نور السيد – إسلام محارب

خط الهجوم: إسلام عبد النعيم – خالد قمر – محمود شبراوي

البدلاء: محمود الغرباوي – لؤي وائل – محمد رزق – شيميلس بيكلي – كريم طارق – أرنو راندريانانتيناينا – عمرو سعداوي – سيف العجوز – علي زعزع

ناصر منسي الدوري المصري البنك الأهلي كريم بامبو الجونة
نرشح لكم
بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول التشكيل – مدبولي وعبد الرحمن مجدي يدعمان الإسماعيلي.. وأفيري في هجوم المقاصة سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز
أخر الأخبار
سكاي: إنتر يتفق مع سانشيز على إنهاء التعاقد 7 دقيقة | ميركاتو
بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري 13 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: عرضان سعوديان لضم برايثوايت من برشلونة 32 دقيقة | ميركاتو
هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون. 37 دقيقة | ميركاتو
فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك - هدفان جديدان.. تشيلسي يناطح مانشستر سيتي لأجل كوكوريا 51 دقيقة | ميركاتو
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) المقاصة.. جووول مدبولي والأول 54 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: تمت.. شمايكل يخضع للفحص الطبي في نيس خلال 48 ساعة 55 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق