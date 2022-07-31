انتهت في الدوري - الجيش (2)-(1) الاتحاد.. فوز جديد للطلائع

بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العرب.. فيتوريا يهنئ منتخب الشباب

بلا هزيمة في آخر 5.. إيسترن كومباني يهرب من مناطق الهبوط مؤقتا بالفوز على سيراميكا

غزل المحلة يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الأول منذ 77 يوما