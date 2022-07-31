انتهت في الدوري - الجيش (2)-(1) الاتحاد.. فوز جديد للطلائع
الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين لهدف
ق 75: جووول بنجامين بواتينج يسجل الأول للاتحاد
نهاية الشوط الأول بتقدم الجيش بهدفين دون رد
ق 46: جوووول أحمد سمير والثاني بضربة رأسية بعد عرضية مهند لاشين
ق 45: الثاني يضيع من أحمد سمير من انفراد بالمرمى
ق 26: أحمد عادل يهدر التعادل
ق 10: خروج علي الفيل للإصابة ونزول محمد أنور
ق 4: جووول علي الزاهدي والهدف الأول بتسديدة من أمام منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
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