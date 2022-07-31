في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه رايو فايكانو بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

شهدت المباراة الظهور الأول للثلاثي كريستيانو رونالدو وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

وانضم إريكسن من برينتفورد في الصيف، كذلك انضم مارتينيز من أياكس، فيما عاد كريستيانو رونالدو بعد تأخره عن المعسكر التحضيري لظروف عائلية.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

توم هيتون - إيثان لايرد - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - أليكس تيليس - دوني فان دي بيك - جيمس جارنر - تاهيث تشونج - كريستيان إريكسن - أليخاندرو جارناتشو - كريستيانو رونالدو.

وشارك رونالدو إلى نهاية الشوط الأول، حتى حل أماد ديالو بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

A first sight of goal for @Cristiano 🎯 Click below to enjoy the game live 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 31, 2022

وفي الدقيقة 48 سجل ديالو هدف التقدم على الفور.

وتعادل فايكانو سريعا بهدف ألفارو جارسيا في الدقيقة 57.

وواصل الثنائي إريكسن وليساندرو مارتينيز حتى الدقيقة 61، حيث حل حنبعل مجبري وإريك بايلي بدلا منهما.

فيما نال زيدان إقبال فرصة المشاركة في القيقة 74 بدلا من جيمس جارنر، وأتى شولا شورتير بدلا من جارناتشو.

وفي الدقيقة 85 حل هانسن أرونين بدلا من تشونج.

وخسر مانشستر يونايتد وديته الأخيرة أمس -السبت- أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه في البريميرليج بملاقاة برايتون في السابع من أغسطس الجاري.

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