فان دايك يوجه نصيحة إلى هالاند ونونيز

الأحد، 31 يوليه 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول × أستون فيلا

وجه فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا ونجم ليفربول النصيحة إلى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وداروين نونيز مهاجم فريقه.

وقال فان دايك في تصريحات عبر صحيفة تليجراف: "سوف يشكل صعوبة على المدافعين إنه يلعب بشكل مباشر على المرمى ولديه كل شيء، يمكنه التسديد بالرأس وهو سريع لكننا أبقيناه بعيدا عن المرمى واكنت لديه فرصة واحدة وربما اثنين".

وواصل "لن أقدم له الكثير من النصائح ولكن أعتقد أنه سيعرف أن عليه التركيز على اللعب بطريقته الخاصة وعدم القلق بشأن ما سيقوله عنه الآخرون، لأن اللاعب الذي يأتي بثمن باهظ يتعرض دائما للضغوط".

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وأكمل "عليك أن تبقى رأسك منخفضا عند مواجهة الكرة وفي هذه الحالة ستسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف لمانشستر سيتي، وهذا هو الأمر ذاته بالنسبة لـ داروين نونيز لدينا، ونأمل أن نرى نونيز يسجل المزيد من الأهداف".

يأتي ذلك بعد المواجهة التي جمعت مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، التي انتهت بفوز الريدز 3-1.

وشارك هالاند لأول مرة مع مانشستر سيتي في المباراة، كذلك لعب نونيز مع ليفربول وسجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء.

ويستعد ليفربول لمواجهة فولام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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