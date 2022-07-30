اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية

"لقد فزت بكل شيء مع الفريق ولم ألحظ ذلك سوى عندما أخبرني ترينت ألكسندر أرنولد بذلك بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي" محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.. والآن اكتملت القطعة الناقصة.

ليفربول يتوج بكأس الدرع الخيرية عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

والتقى ليفربول بمنافسه سيتي اليوم السبت في ملعب كينج باور في افتتاح مباريات الكرة الإنجليزية لموسم 2022-2023.

وجاء الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22 بتسديدة من ترينت ألكسندر أرنولد عقب صناعة من صلاح.

وأدرك جوليان ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 74.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبحت هذه هي المرة الـ16 التي يتوج فيها ليفربول باللقب ليتساوى مع أرسنال، فيما يتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ21 لقبا.

أما مانشستر سيتي ففشل في الفوز بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وأصبحت هذه هي المرة الـ22 التي يفوز فيها بطل كأس الاتحاد الإنجليزي باللقب على حساب المتوج بالدوري.

القطعة الناقصة

منذ انضمام صلاح إلى ليفربول توج صلاح بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس العالم للأندية.

📋تشكيل الفريقين في كأس الدرع الخيرية. 🔴لويس دياز، وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح يقودون هجوم الريدز. 🔵إيرلينج هالاند، ورياض محرز، وجاك جريليش يقودون هجوم السيتي. pic.twitter.com/v9Qnj1meHg — FilGoal (@FilGoal) July 30, 2022

وخاض صلاح مباراة الدرع الخيرية مرتين من قبل لكنه خسر كليهما بركلات الترجيح أمام أرسنال ومانشستر سيتي.

والآن اكتملت القطعة الناقصة له ليكون توج بكل البطولات الممكنة مع ليفربول.

التشكيل

شهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد الوافد الجديد إرلينج هالاند أساسيا.

وفي الناحية الأخرى فضل كلوب الاعتماد على الخبرات بالدفع بروبرتو فيرمينو وإبقاء المهاجم الجديد داروين نونيز على مقاعد البدلاء.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط قوي من ليفربول وأفضلية واضحة من كتيبة كلوب وسيطرة كبيرة على الكرة.

ومر صلاح من كانسيلو وسدد كرة قوية لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

ورد عليه كيفن دي بروين بتسديدة قوية ارتطمت في قدم جويل ماتيب ثم الشباك من الخارج.

وأرسل أرنولد عرضية رائعة إلى روبرتسون لكن رأسية الأخير ذهبت لخارج الملعب.

واصل ليفربول ضغطه وأرسل جوردان هندرسون عرضية تصدى لها إيدرسون قبل أن تصل الكرة للويس دياز.

وفي الدقيقة 22 مرر صلاح الكرة إلى أرنولد الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت برأس ناثان أكي ولكن الكرة أكملت طريقها للشباك ليعلن عن الهدف الأول للريدز.

وكاد رياض محرز يدرك التعادل لكن أدريان تصدى له وحولها لركلة ركنية.

ولاحت أول فرصة خطيرة لهالاند بعدما تسلم الكرة وسقط أرضا من الرقابة لكنه نجح في تسديدها بقوة رغم ذلك وتصدى له أريدان.

وأرسل صلاح عرضية طار إيدرسون وتصدى لها سريعا لينتهي الشوط الأول.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة للغاية وشارك فيل فودين وجوليان ألفاريز في تبديلين لسيتي بدلا من محرز وجاك جريليش.

وشارك نونيز بدلا من فيرمينو في الدقيقة 59.

وأهدر نونيز انفرادا تاما تصدى له إيدرسون بعد بينية جميلة من هندرسون.

وسجل ألفاريز هدفا في الدقيقة 70 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وعقب أربع دقائق سدد فودين كرة ارتدت من أدريان وتابعها ألفاريز في الشباك لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.

ولكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد صحة الهدف وعدم وجود فودين في موقف تسلل ليدرك سيتي التعادل.

وشارك إلكاي جوندوجان بدلا من دي بروين.

وفي الدقيقة 82 أرسل صلاح عرضية قابلها نونيز برأسية ارتطمت في يد روبن دياز وطالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وعقب توقف اللعب واللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لليفربول.

وسجل صلاح ركلة الجزاء بنجاح على يسار إيدرسون الذي قفز على الكرة لكنه لم ينجح في الوصول لها.

وشارك نابي كيتا بدلا من تياجو ألكانتارا، وتبعه دخول الوافد الجديد فابيو كارفاليو بدلا من لويس دياز.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل نونيز هدفا ثالثا لليفربول برأسية ليؤكد انتصار فريقه.

وشارك كورتس جونز بدلا من صلاح بعد ذلك بدقيقة.

وكاد فودين يقلص النتيجة بتسديدة قوية ارتدت من أدريان لكن هالاند تابعها بتسديدة ذهبت أعلى المرمى بغرابة شديدة بعدما ارتطمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف وتتويجه باللقب.