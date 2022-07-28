مباشر الدوري المصري - الجونة (0) (0) الإسماعيلي وفاركو (0) (1) الطلائع.. تغييران مبكران

الخميس، 28 يوليه 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي الجونة ضد الإسماعيلي وفاركو ضد طلائع الجيش في الجولة 27 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الجونة والإسماعيلي على ملعب خالد بشارة، وفاركو ضد طلائع الجيش على ملعب الإسكندرية.

الجونة × الإسماعيلي

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ق 36: تغييران من الجونة بمشاركة كريم طارق وأحمد سالم صافي بدلا من محمد رزق ومحمد عبد الجواد.

ق 25: تصويبة من محمود شبراوي سددها من لمسة واحدة بجوار القائم الأيمن بعد متابعة لتسديدة مرتدة من الدفاع.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

عامر حسين أعلن عبر FilGoal.com إقامة المباراة بدون تقنية فيديو. (طالع التفاصيل)

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فاركو × طلائع الجيش

ق 21: جوووول أوووول في اللقاء.. عمرو السيسي يسجل على يمين الحارس الهدف الأول لطلائع الجيش.

ق 19: ركلة جزاء لطلائع الجيش.

ق 10: لاعبو فاركو يطالبون بركلة جزاء بعد عرقلة أحمد شريف.

ق 6: لاعبو طلائع الجيش يطالبون بركلة جزاء لصالح رجب عمران بعد عرقلته من مدافع فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

فاركو طلائع الجيش الجونة الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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