انتهت الدوري المصري - الجونة (0) (3) الإسماعيلي وفاركو (0) (1) الطلائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي الجونة ضد الإسماعيلي وفاركو ضد طلائع الجيش في الجولة 27 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الجونة والإسماعيلي على ملعب خالد بشارة، وفاركو ضد طلائع الجيش على ملعب الإسكندرية.

الجونة × الإسماعيلي

نهاية اللقاء

ق 64: جووول ثااالث.. عرضية ورأسية متقنة من من أحمد مصطفى تسكن الشباك.

ق 55: جووول ثاااان.. عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة مباشرة من أحمد مصطفى تسكن الشباك.

ق 50: باهر المحمدي يسجل الهدف الأول في اللقاء بمنتصف المرمى من علامة الجزاء.

ق 48: ركلة جزاء للإسماعيلي عقب عرقلة أحمد مصطفى

ق 48: عبد الرحمن مجدي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ترتطم بالقائم الأيسر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تغييران من الجونة بمشاركة كريم طارق وأحمد سالم صافي بدلا من محمد رزق ومحمد عبد الجواد.

ق 25: تصويبة من محمود شبراوي سددها من لمسة واحدة بجوار القائم الأيمن بعد متابعة لتسديدة مرتدة من الدفاع.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

عامر حسين أعلن عبر FilGoal.com إقامة المباراة بدون تقنية فيديو. (طالع التفاصيل)

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فاركو × طلائع الجيش

نهاية اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: جوووول أوووول في اللقاء.. عمرو السيسي يسجل على يمين الحارس الهدف الأول لطلائع الجيش.

ق 19: ركلة جزاء لطلائع الجيش.

ق 10: لاعبو فاركو يطالبون بركلة جزاء بعد عرقلة أحمد شريف.

ق 6: لاعبو طلائع الجيش يطالبون بركلة جزاء لصالح رجب عمران بعد عرقلته من مدافع فاركو

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.