انتهى الدوري المصري - سموحة (1) (1) المقاولون العرب.. تعادل مخيب للفريقين

يستقبل سموحة نظيره المقاولون العرب في استاد الإسكندرية بالجولة 27 للدوري المصري.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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نهاية المباراة

ق.+91 المقاولون يهدر هدفا مؤكدا بواسطة عبد الرحمن جبنة لكن الهاني سيلمان يتصدى

ق.82 تدخل قوي من أحمد عيد على حسن شاهين يكلفه بطاقة صفراء

ق.66 شريف رضا يهدر بغرابة بعد مراوغة مميزة وتسديدة تستقر في الشباك الخارجية

ق.62 فرصة خطيرة ضائعة من المقاولون بتسديدة تمر أعلى العارضة

ق.60 دخول أحمد علي بدلا من مامادو نياس

ق.50 مروان حمدي يهدر بغرابة في مواجهة المرمى لكن المساعد يشهر عن تسلل في كل الأحوال

**خروج لويس إدوارد ودخول كابوريا مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 عودة لويس إدوارد لأرض الملعب

ق.44 إصابة لويس إدوارد هنيستروزا وخروجه محمولًا بعد تدخل قوي من لاعب سموحة

ق.42 رأسية خطيرة من كالابا لكنها تمر أعلى العارضة بعد خروج خاطئ من حسن شاهين

ق.36 جووول صديق كالابا يدرك التعادل سريعا بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء

ق.33 جووول فاروقا يتقدم للمقاولون العرب بعد تمريرة مامادو نياس

ق.14 تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة ترتد من العارضة بعد الاصطدام بالحائط

ق.6 صديق كالابا يهدر بغرابة في مواجهة المرمى ويسدد في الشباك الخارجية

ق.5 تسديدة قوية من شريف رضا يتصدى لها حسن شاهين حارس مرمى المقاولون

الشوط الأول

**المباراة تنطلق في السادسة والنصف مساءً.