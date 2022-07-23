انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 14 نقطة من نفس العدد من المباريات.

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انتهت

ق 94: رأسية يتصدى لها الحارس ببراعة

ق 56: رأسية من ميدو جابر تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: كرة عرضية من ميدو جابر من جهة اليسار قابلها علي الزاهدي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 26: تسديدة صاروخية من مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

بداية اللقاء