تين هاج: الصفقات الجديدة أمر حيوي إن كنا نريد النجاح.. نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

ألمح إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى رغبته في إبرام ناديه المزيد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية إن كان يريد تحقيق النجاح بنهاية الموسم المقبل.

وخلال الصيف الجاري ضم يونايتد ثلاث صفقات هم تايريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز.

وتحدث تين هاج للصحفيين اليوم الجمعة قائلا: "وقعنا مع إريكسن من أجل وسط الملعب، نحن سعداء بذلك، أنا سعيد حقا بأداء خط الوسط والهجوم في اللحظة الحالية".

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واستدرك "لكنني أعرف أيضا الموسم المقبل سيشهد الكثير من المباريات وهناك كأس العالم لذا نحتاج لاختيارات أكثر، لدينا فريق جيد، ونحتاج لتحقيق النتائج الصحيحة في نهاية الموسم".

وبسؤاله بالتحديد إن كان يونايتد يعاني من أزمة في عدد المهاجمين قال: "هذا سبب آخر، لكن بسبب عدد المباريات فنحن نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم".

وشدد المدرب الهولندي "أعتقد أنه أمر حيوي إن أردت النجاح، فهذا الموسم سيكون طويلا للغاية، ولكن لدينا الوقت لملء ذلك".

وبسؤاله عن هل اللاعبين الشباب في يونايتد يستطيعون ملء الفراغ في صفوف فريقه أجاب "يجب أن ننتظر فأعتقد أنهم يحتاجون لبعض التطور".

وشدد "لكننا نعمل يوميا على تحقيق ذلك ولن يتحقق الأمر في عشية وضحاها بل ستأخذ العملية بعض الوقت ونحتاج للصبر، وإن أظهر أي منهم تأثيرا فأنا المدرب هنا وسوف أدفع بهم".

وواصل المدرب الهولندي "أعتقد أنهم يبلون بلاء حسنا ولكنني أعرف معايير الدوري الإنجليزي والكرة الأوروبية مرتفعة للغاية، الأمر يتعلق بهل يستطيعون تحمل المسؤولية للعب والمساهمة؟".

وأتم تين هاج تصريحاته "هل هم مدركون للأوضاع السيئة، هذا ما يجب أن أتحقق منه وسوف أتخذ قراراتي لكن من الواضح أن بعض اللاعبين لديهم إمكانيات مميزة".

تين هاج مانشستر يونايتد
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