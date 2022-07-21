انتهت كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) عمان.. فوز الفراعنة

يلعب منتخب مصر للشباب ضد منتخب سلطنة عُمان ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب.

ويتواجد المنتخب المصري رفقة سلطنة عُمان والصومال ضمن المجموعة الرابعة.

وتستضيف مدينة أبها السعودية النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

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ق90+3 تسديدة خطيرة للمنتخب العماني في الدقائق الأخيرة تمر بجوار مرمى احمد نادر السيد

ق60 تسديدة جديدة من حازم هاني لاعب وسط منتخب مصر تمر بجوار مرمى المنتخب العماني

ق52 تسديدة قوية من لاعب وسط المنتخب المصري تمر أعلى مرمى المنتخب العماني بقليل

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 أحمد نادر حواش يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بضربة راسية قوية بعد تنفيذ ركلة ركنية

ق35 احمد نادر السيد يتصدى لفرصة هدف مؤكد من إنفراد تام لللاعب منتخب عمان

ق13 انطلاقة خطيرة لمنتخب مصر للشباب بعد عرضية من الجانب الأيمن تمر جانبية

انطلاق المباراة