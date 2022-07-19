أمم إفريقيا للسيدات - إلى النهائي.. المغرب يتخطى نيجيريا الأكثر تتويجا

أمام 45.562، تأهل منتخب المغرب للسيدات للمرة الأولى في تاريخهن لنهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

رقم كسر الأرقام القياسية، وأصبح هو الأكبر في تاريح مباريات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وفازن سيدات المغرب على نيجيريا الأكثر تتويجا بالبطولة (11 لقبا) بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وسجلت ياسمين مرابط هدف عكسي لـ نيجيريا في الدقيقة 62 بينما أحرزت سناء مسعودي هدف المغرب في الدقيقة 66.

وتعرضت حليماتو أيندي ورشيدات أيبادي للطرد ليسكتمل منتخب نيجيريا المباراة بـ 9 لاعبات.

وأصبح منتخب المغرب للسيدات ثاني منتخب عربي يتأهل إلى نهائي المسابقة بعد تونس عام 2008.

ويضربن سيدات المغرب موعدا مع جنوب إفريقيا في نهائي كأس أمم إفريقيا في الـ23 من يوليو الجاري.

فيما يواجه منتخب نيجيريا نظيره الزامبي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الـ22 من يوليو الجاري.

إلى أوقيانوسيا

تحددت الأربعة منتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد نهاية دور الربع النهائي من أمم إفريقيا.

وحجزت سيدات زامبيا أولى البطاقات للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

تبعتها سيدات المغرب -المستضيفة للبطولة- للمرة الأولى في تاريخها هي الآخرى بعد الفوز أمام بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل مباريات صعود المغرب وزامبيا

ولحقهما منتخب جنوب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز أمام تونس بهدف مقابل لا شيء.

وأخيرا، منتخب نيجيريا للمرة التاسعة في تاريخه -الأكثر مشاركة في القارة السمراء- بعد الفوز أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا في الـ20 من يوليو 2023 إلى الـ20 من أغسطس من العام ذاته.