أمم إفريقيا للسيدات - لا كأس عالم.. منتخب تونس يفشل في التأهل للمونديال

الأحد، 17 يوليه 2022 - 21:23

كتب : دعاء نائل

سيدات تونس - أمم إفريقيا للسيدات

فقد منتخب تونس للسيدات حظوظه في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة بركلات الترجيح (4-2) أمام السنغال في كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في المغرب.

وكان منتخب تونس قد دخل حسابات معقدة من أجل التأهل للمونديال بعدما ودع أمم إفريقيا للسيدات من ربع النهائي.

وكانت سيدات تونس أمام فرصة لدخول تصفيات بين القارات تضم عشرة منتخبات يتأهل أول ثلاثة فيها إلى المونديال.

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ونجح منتخب السنغال للسيدات في خطف بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية من كأس العالم، في انتظار ثاني المتأهلين من القارة الإفريقية بين بوتسوانا والكاميرون.

وبذلك أنهى منتخب تونس البطولة في المركز السادس.

مشوار المنتخبات الإفريقية المتأهلة لـ كأس العالم

تحددت الأربعة منتخبات الإفريقية المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم للسيدات 2023 بعد نهاية دور الربع النهائي من أمم إفريقيا.

وحجزت سيدات زامبيا أولى البطاقات للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

تبعتها سيدات المغرب للمرة الأولى في تاريخها هي الآخرى بعد الفوز أمام بوتسوانا بهدفين مقابل هدف.

تفاصيل مباريات صعود المغرب وزامبيا

ولحقهما منتخب جنوب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز أمام تونس بهدف مقابل لا شيء.

وأخيرا، منتخب نيجيريا للمرة التاسعة في تاريخه -الأكثر مشاركة في القارة السمراء- بعد الفوز أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

نظام كأس العالم للسيدات 2023

ستضم البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا لأول مرة في تاريخها 32 فريقا بدلا من 24.

يتأهل 4 منتخبات من إفريقيا مثلهما من منطقة كونكاكاف، بينما 6 منتخبات من آسيا و3 من أمريكا الجنوبية.

فيما النصيب الأكبر سيكون من أوروبا بواقع 11 منتخبا.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن (19): أستراليا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة - كندا - جامايكا - كوستاريكا - الصين - اليابان - الفلبين - كوريا الجنوبية - فيتنام - السويد - الدنمارك - إسبانيا - فرنسا - المغرب - جنوب إفريقيا - نيجيريا - زامبيا.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في الـ20 من يوليو 2023 إلى الـ20 من أغسطس من العام ذاته.

أمم إفريقيا للسيدات تونس المغرب
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