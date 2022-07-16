فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي
السبت، 16 يوليه 2022 - 23:53
كتب : FilGoal
تغلب بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد في الأسبوع 25 للدوري المصري الممتاز
بذلك يثأر بيراميدز سريعا من هزيمته في ربع نهائي كأس مصر 2021 بهدفين مقابل هدف وحيد.
وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.
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