فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي

تغلب بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد في الأسبوع 25 للدوري المصري الممتاز

بذلك يثأر بيراميدز سريعا من هزيمته في ربع نهائي كأس مصر 2021 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.

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