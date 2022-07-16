مستوحى من موسم الثلاثية.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثاني

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت قميصه الثاني للموسم الجديد والمستوحى من نظيره الشهير لموسم 1998-1999 والذي توج فيه بالثلاثية التاريخية.

وجاء القميص باللون الأبيض وتواجد عدة خطوط على الكتف بين الأحمر والأبيض والأسود في إشارة لألوان يونايتد.

كما وضع شعار النادي في برواز ليشبه القميص التاريخي الذي ارتداه الفريق قبل 24 عاما.

There's no day like a United away day ⚪⚫🔴 🛍️ Shop our new @adidasFootball 2022/23 away kit at United Direct ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022

ولكن في ذلك الوقت كان يونايتد يرتدي قميصه من شركة "أمبرو" أما الآن فهو من إنتاج "أديداس".

ويتواجد يونايتد حاليا في أستراليا لاستكمال جولته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد حيث سيلاقي كريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل وديا.

وخاض يونايتد وديتين ضد ليفربول وميلبورن فيكتوري الأسترالي وفاز في كليهما برباعية دون رد وأربعة أهداف لهدف على التوالي.