مستوحى من موسم الثلاثية.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثاني

السبت، 16 يوليه 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت قميصه الثاني للموسم الجديد والمستوحى من نظيره الشهير لموسم 1998-1999 والذي توج فيه بالثلاثية التاريخية.

وجاء القميص باللون الأبيض وتواجد عدة خطوط على الكتف بين الأحمر والأبيض والأسود في إشارة لألوان يونايتد.

كما وضع شعار النادي في برواز ليشبه القميص التاريخي الذي ارتداه الفريق قبل 24 عاما.

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An image of a long-sleeved United away shirt. The shirt is made with 100% recycled materials and features the latest in adidas Football’s temperature regulation innovation, HEAT.RDY – KEEP COOL, which is designed to keep players feeling cool, dry and confident.

ولكن في ذلك الوقت كان يونايتد يرتدي قميصه من شركة "أمبرو" أما الآن فهو من إنتاج "أديداس".

ويتواجد يونايتد حاليا في أستراليا لاستكمال جولته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد حيث سيلاقي كريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل وديا.

تويتر \ Man United News على تويتر:

وخاض يونايتد وديتين ضد ليفربول وميلبورن فيكتوري الأسترالي وفاز في كليهما برباعية دون رد وأربعة أهداف لهدف على التوالي.

مانشستر يونايتد
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