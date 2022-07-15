صلاح يسجل.. ليفربول ينتصر على كريستال بالاس وديا

فاز ليفربول على منافسه كريستال بالاس وديا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في سنغافورة في الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

افتتح جوردان هندرسون أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 12.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بتسديدة يسارية بطريقت المعتادة في الدقيقة 47.

ولم يبدأ صلاح المباراة أساسيا بل شارك بين الشوطين وبعد دخوله للملعب وخلال أقل من 120 ثانية كان سجل هدفا.

The Egyptian King doubling our lead in Singapore ⚽#LFCPreSeason pic.twitter.com/MMR2sR0D3l — Liverpool FC (@LFC) July 15, 2022

وشهدت المباراة ارتداء صلاح لشارة قيادة الفريق في ظل عدم وجود جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك معه خلال الشوط الثاني.

وتعد هذه هي ثاني مباراة يخوضها ليفربول استعدادا للموسم الجديد بعدما خسر في اللقاء الأول ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

وسيواجه ليفربول منافسه لايبزيج الخميس المقبل ثم يوم الأربعاء 21 من شهر يوليو الجاري سيختتم تحضيراته للموسم الجديد بملاقاة ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويبدأ ليفربول موسمه في الـ30 من الشهر الجاري بملاقاة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.

ثم يخوض ودية جديدة في اليوم التالي ضد ستراسبورج الفرنسي.

فيما يبدأ وصيف الدوري الإنجليزي الموسم الجديد من المسابقة بملاقاة فولام في السادس من شهر أغسطس المقبل.