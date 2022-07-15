أثليتك: لينجارد يفكر في عرض سعودي

يفكر جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد السابق في العرض السعودي المقدم إليه لضمه خلال الصيف الجاري.

جيسي لينجارد النادي :

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن اللاعب الإنجليزي لا يرغب في الانتقال للدوري الأمريكي ويدرس العرض السعودي المقدم له.

لكن التقرير لم يذكر اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم لاعب منتخب إنجلترا والذي عرض على لينجارد 10 مليون يورو سنويا.

وأوضح التقرير أن لينجارد يريد أن يتخذ قراره وينضم لناد بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وكان وست هام الذي ضم لينجارد معارا لنصف موسم في 2020-2021 دخل في مفاوضات معه لضمه بالإضافة لإيفرتون.

ورحل لينجارد عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده.

وخاض لينجارد 232 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم 35 هدفا.

ومع وست هام خاض 16 مباراة سجل فيهم تسعة أهداف وصنع خمسة.