سكاي: تمت الصفقة الثانية.. ليساندرو مارتينيز إلى مانشستر يونايتد من أياكس

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - أياكس

أتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع أياكس على ضم لاعبه ليساندرو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الصفقة ستتم مقابل 55 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

وأشار رومانو إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيوقع على عقد مع يونايتد يستمر حتى عام 2027.

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وأوضح الصحفي الإيطالي بأن الاجتماع الذي جرى في العاصمة الهولندية أمستردام يوم الأربعاء الماضي كان عاملا حاسما في إتمام الصفقة.

هذا بالإضافة لأن تواجد إريك تين هاج مدرب أياكس السابق في يونايتد كان حاسما في عملية اختيار اللاعب الذي كان يرغب في اللعب تحت قيادة مديره الفني مجددا.

وكان يونايتد ينافس أرسنال قبل عدة أسابيع على ضم اللاعب لكن استطاع الأول التفوق في النهاية على منافسه اللندني ونجح في الاتفاق مع أياكس على ضم اللاعب.

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

مانشستر يونايتد أياكس أرسنال ليساندرو مارتينيز
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