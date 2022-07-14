انتهت الدوري - إيسترن كومباني (2) - (1) مصر للمقاصة.. 3 نقاط جديدة

يستضيف إيسترن كومباني منافسه مصر للمقاصة، على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ24 من منافسات الدوري المصري.

إيسترن كومباني يفقد خدمات أحمد أمين "أوفا" هداف الفريق فيما يعاني مصر للمقاصة من غياب محمد مجدي حارس مرمى الفريق الأساسي.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 في جدول ترتيب الدور برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ18 والأخير برصيد 14 نقطة.

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ق93 حكم اللقاء يرفض احتساب ركلة جزاء لمصر المقاصة بعد العودة لتقنية الفيديو

ق72 ناصر مودي ينطلق ويسدد بقوة لكن القائم يحرم إيسترن كومباني من هدف مؤكد

ق52 كريم حلاوة ينطلق ويسدد بقوة بقدمه اليسرى لكنها خارج المرمى

ق51 تسديدة قوية من أحمد متعب لاعب إيسترن كومباني تمر بجوار مرمى مصر للمقاصة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 45 تسديدة قوية من محمد رمضان لاعب رإيسترن كومباني ترتطم بالقائم الأيمن لمرمى نادي مصر للمقاصة

ق42 فرصة خطيرة تضيع من إيسترن كومباني بعد عرضية عماد ميهوب يهدرها ناصر مودي من داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة.

ق39 عماد ميهوب يسجل الهدف الثاني لإيسترن كومباني بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك مصر للمقاصة

ق37 أحمد منعم يسجل هدف التعادل لمصر للمقاصة بضربة رأسية قوية بعد عرضية علي فتحي

ق35 فرصة الهدف الثاني تضيع من إيسترن كومباني بعد عرضية خطيرة من محمد رمضان لم تجد من يودعها في الشباك

ق30 تسديدة يسارية قوية من عماد ميهوب يتصدى لها رمضان مصطفى حارس مصر للمقاصة

ق16 محمد رمضان يسجل الهدف الأول لإيسترن كومباني بعد تسديدة قوية على يسار حارس مصر للمقاصة

ق13 لاعبو إيسترن كومباني يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد علي فتحي لاعب مصر للمقاصة وحكم القاء يقرر احتساب الخطأ عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

ق5 محمد رمضان يمرر تمريرة خطيرة لعماد ميهوب مهاجم إيسترن كومباني المنفرد ولكنه وضعها في جسد حارس للمقاصة وأضاع هدف مؤكد

ق1 هجمة خطيرة لنادي مصر للمقاصة لكن عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني يحولها إلى ركلة ركنية

انطلاق المباراة