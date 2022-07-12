كورتوا: كأس العالم سيجعل الموسم أكثر صعوبة.. وريال مدريد لا يزال جائعا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - كورتوا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا أن كأس العالم سيجعل الموسم المقبل أكثر صعوبة.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في منتصف الموسم بين 24 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وقال كورتوا في تصريحات عبر صحيفة ماركا: "كان لدي وقت للاسترخاء بعد نهاية الموسم لتصفية ذهني وقضاء وقت مع عائلتي وأصدقائي".

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وأضاف "استراح جسدي ولم أقم بأي تدريب خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، وتعافيت بالفعل من الإصابة وأشعر أنني جاهزا لبدء الموسم التحضيري".

وكشف كورتوا "كأس العالم في قطر سيجعل الموسم أكثر صعوبة من أي موسم آخر".

وتابع "اتطلع جيدا للموسم المقبل، ولا يزال فريق ريال مدريد جائعا لتحقيق المزيد والبداية ستكون مع السوبر الأوروبي".

ويلعب ريال مدريد أمام إنتراخت فرانكفورت يوم 10 من شهر أغسطس المقبل في السوبر الأوروبي.

وواصل كورتوا حديثه "شعرت بإطراء كبير خاصة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وهذا جعلني سعيدا جدا".

واختتم حارس ريال مدريد تصريحاته "كان الفوز مع أفضل ناد في العالم بدوري أبطال أوروبا شرفا عظيما لتتحقق الأحلام".

وحقق كورتوا ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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