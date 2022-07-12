يفتتح مبارياته بمواجهة مانشستر يونايتد.. ناني ينتقل إلى الدوري الأسترالي

انتقل لويس ناني لاعب البرتغال ومانشستر يونايتد السابق إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي.

لويس ناني النادي : لاعب حر ميلبورن فيكتوري

وانضم ناني إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي لمدة موسمين.

ويفتتح ناني مبارياته مع فريقه الأسترالي أمام مانشستر يونايتد فريقه السابق في رحلة النادي الإنجليزي إلى أستراليا.

وتقام المباراة بين مانشستر يونايتد وملبورن فيكتوري ظهر يوم الجمعة.

ويغيب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن رحلة فريقه إلى أستراليا.

وقال ناني - 35 عاما - عن انتقاله: "متحمس جدا للقدوم إلى الدوري الأسترالي مع ملبورن فيكتوري وأتطلع للتحدي القادم".

وأضاف الدولي البرتغالي "تحدثت مع المدرب توني وأعلم أن ملبورن يريد تحقيق النجاح وأريد أن ألعب دورا في مساعدة الفريق على تحقيق ذلك".

واختتم ناني تصريحاته "من خلال ما رأيته فمشجعين ملبورن ليسوا فقط الأفضل في الدوري ولكنهم ينافسون الأجواء في أوروبا".

ويعتبر ناني سابع صفقات ملبورن فيكتوري الجديدة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وكان ناني قد انضم إلى مانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرجسون في عام 2007 من سبورتنج لشبونة.

وحقق ناني وقتها لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات، وكان جزءا من فريق مانشستر يونايتد الذي حقق آخر لقب دوري موسم 2012 -2013.

وأضاف ناني إلى رصيده لقب دوري أبطال أوروبا رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو.

وغادر ناني مانشستر يونايتد في 2015 بعد المشاركة في 250 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 40 هدفا، وانتقل وقتها إلى فناربخشة التركي ثم فالنسيا الإسبانيا ولاتسيو الإيطالي.

وقضى ناني ثلاثة مواسم مع أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي وسجل 31 هدفا في 88 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل ناني 24 في 112 مباراة دولية لعبها بقميص البرتغال منذ مشاركته الأولى عام 2006.

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