سكاي: دي ليخت يقرب ليفاندوفسكي من برشلونة

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا أن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لـ بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الساعات المقبلة.

وبحسب فلوريان بليتنبرج، فإن عرض برشلونة سيكون 50 مليون يورو مع الإضافات.

بايرن ميونخ كان يرغب في الحصول على قيمة 50 إلى 55 مليون يورو لبيع صاحب الحذاء الذهبي في آخر موسمين وهو ما سيسهل الصفقة.

وأصبحت احتمالية إتمام الصفقة كبيرة جدا خلال الأسبوع الحالي، حيث يرغب بايرن ميونخ في الحصول على المال لاستثماره في صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

ماذا حدث في صفقة ليفاندوفسكي؟

الفريق الإسباني تقدم بثلاثة عروض سابقة تم رفضها بقيمة 30 ثم 32 ثم 40 مليون يورو مع الإضافات.

برشلونة يهدف لإنهاء الصفقة قبل دخول باريس سان جيرمان، مع تأكيدات صحيفة "بيلد" الألمانية على أن الفريق الفرنسي مهتم بضم ليفاندوفسكي وسينتظر فشل المفاوضات مع الفريق الإسباني للدخول في الصفقة.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي ثالث صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

ماذا عن صفقة دي ليخت من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ؟

تواجد حسن صالحميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في تورينو أمس الاثنين 11 يوليو للحديث مع نادي يوفنتوس بشأن مدافع الأخير ماتيس دي ليخت.

وبحسب ما ذكره فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس فإن بايرن قد تفاوض بالفعل مع دي ليخت على كل الشروط الشخصية.

وينتظر يوفنتوس العرض الرسمي من بايرن، وهو ما ترجح العديد من المصادر أنه تم مناقشته خلال اجتماع صالحميديتش مع إدارة يوفنتوس.

وخلال وصول صالحميديتش إلى تورينو سُئل عن مسألة دي ليخت فقال: "سنرى".

#Salihamidzicè atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juveper #DeLigt// Salihamidzic has landed in Turin, he’s ready to meet Juve over De Ligt [🎥 @GiovaAlbanese] 🇳🇱🔥pic.twitter.com/GaUQf3nUrl — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 11, 2022

وشوهد صالحميديتش يغادر تورينو عائدا إلى ميونيخ، حيث سئل مرة أخرى عن مفاوضات دي ليخت.

فقال المدير الرياضي للنادي البافاري: "لا يمكنني قول أي شيء عن صفقة ماتيس دي ليخت".

وأوضح "هل هناك تفاؤل؟ دائما".

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية سابقا أن حسن صالح حميديتش مدير بايرن اجتمع يوم الأربعاء مع نظيره في يوفنتوس فيديريكو تشيروبيني في ميلانو من أجل الحديث عن صفقة دي ليخت.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين وكلاء دي ليخت وإدارة تشيلسي توقفت بشكل مؤقت، انتظارا لمعرفة إمكانية توصل بايرن ويوفنتوس لاتفاق.

وأفادت بيلد بأن التقارير التي تشير إلى أن بايرن قدم عرضا بقيمة 75 مليون يورو من أجل ضم المدافع الهولندي ليست صحيحة.

وتوصل بايرن ميونيخ لاتفاق شفهي مع دي ليخت بعدما نجح في إقناعه بالانضمام إليه، حسبما ذكرت قناة SPORT1 الألمانية.

فيما أوضحت جريدة ستاندرد الإنجليزية أن بايرن واثق من قدرته على خطف اللاعب أمام عرض تشيلسي المغري.

وأضاف التقرير أن بايرن لا يرغب في الانجرار إلى حرب مزايدة مع تشيلسي، وبدلا من ذلك عمل على إقناع اللاعب برفض الانتقال إلى تشيلسي".

قبل أيام، رفض يوفنتوس عرضا من تشيلسي لضم مدافعه البالغ من العمر 22 عاما بحسب موقع توتوسبورت الإيطالي.

وكان هذا العرض يتضمن التخلي عن الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش أو المهاجم الألماني تيمو فيرنر لصالح يوفي.

وتضمن العرض مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لواحد من الثنائي المذكور أعلاه، ولكن لم يكن هذا كافيا بالنسبة لإدارة البيانكونيري، من أجل التخلي عن نجم الدفاع الهولندي.

وحاول تشيلسي في هذا العرض استغلال سعي يوفنتوس لدعم الهجوم والأجنحة، بعد عودة ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد ورحيل فيديريكو برناردسكي وباولو ديبالا بنهاية عقديهما.

ولم يتمكن فيرنر على وجه التحديد من إغراء ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، الذي يبحث عن مهاجم رقم 9 كلاسيكي يمتلك القوة البدنية، وهو ما لا يوفره المهاجم الألماني الأكثر اعتمادا على السرعة.

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع دي ليخت في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي.

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