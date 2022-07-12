الأهلي والزمالك في الدوري وإفريقيا لليد.. مواعيد مباريات اليوم 12 يوليو والقنوات الناقلة

تفتتح اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري بأربع مباريات قوية.

يستضيف الزمالك المتصدر نظيره المقاولون العرب صاحب المركز الـ15 على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة والنصف مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق حاتم بطيشة.

ويلعب بيراميدز صاحب المركز الثاني مع طلائع الجيش الذي يتواجد في المركز السادس على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويبدأ اللقاء في السادسة ونصف مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

ويستضيف الاهلي صاحب المركز الثالث نظيره فيوتشر الذي يحتل المركز الرابع على ملعب الأهلي We السلام.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

وأخيرا يلعب البنك الأهلي مع غزل المحلة في السادسة والنصف على ملعب بترو سبورت وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

وفي إطار الاستعداد للموسم الجديد، يلعب مانشستر يونايتد مع ليفربول وديا في الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر القناة الرابعة العراقية.

وتقام خمس مباريات في أمم إفريقيا لكرة اليد وهم:

-زامبيا أمام الكونغو الديموقراطية، 3:00 عصرا، وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

-السنغال أمام أنجولا، 5:30 مساء، وسيذاع بشكل مسجل على أون تايم سبورتس.

-الجزائر أمام غينيا، 5:30 مساء وتذاع عبر أون تايم سبورتس 3.

-المغرب أمام الكاميرون، 8:00 مساء، وسيذاع بشكل مسجل على أون تايم سبورتس 3 في التاسعة والنصف.

-كاب فيردي أمام نيجيريا، 8:00 مساء، وسيذاع بشكل مسجل على أون تايم سبورتس 1 في التاسعة والنصف.

اقرأ أيضا

فيتوريا مدربا لمنتخب مصر

راتب فيتوريا مع منتخب مصر

من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

من هو محمد نديم حارس الزمالك الشاب المتواجد في قائمة مباراة المقاولون