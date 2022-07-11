سيبقى.. بلد الوليد يفعل بند الشراء في عقد الإكوادوري بلاتا

أعلن نادي بلد الوليد عن تعاقده مع الإكوادوري جونزالو بلاتا قادمًا من سبورتنج لشبونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وفعّل بلد الوليد بند الشراء في عقد بلاتا الذي لعب معارًا للفريق الإسباني الموسم الماضي.

ووقّع بلاتا على عقد يربطه بـ بلد الوليد حتى 2027 في صفقة قدرتها التقارير الصحفية بـ 3 ملايين يورو.

وساهم بلاتا في عودة بلد الوليد للدوري الإسباني الممتاز بتسجيله 6 أهداف وصناعته 5 في 31 مباراة خاضها معه الموسم الماضي.

وانضم بلاتا إلى سبورتنج لشبونة في 2019 قادمًا من فريق إندبندينتي دل فاييه مقابل مليون يورو.

وبات بلاتا رابع صفقة صيفية لـ بلد الوليد الذي يملكه الظاهرة رونالدو نازاريو.

وسبق لـ بلد الوليد التعاقد مع سيرخيو أسينخو قادمًا من فياريال في صفقة مجانية.

كما ضم إيفان سانشيز من بيرمنجهام سيتي، ومونتشو من صفوف غرناطة.

واحتل بلد الوليد المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني تحت قيادة مدربه باتشيتا، ليصعد رفقة ألميريا وجيرونا.

ويمتلك بلاتا 28 مباراة دولية مع منتخب الإكوادور، سجل خلالها 5 أهداف.

الجناح صاحب الـ 21 عامًا شارك في كوبا أمريكا 2021، قبل أن يساهم في صعود الإكوادور لنهائيات كأس العالم 2022.

ويفتتح بلد الوليد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة فياريال يوم 13 أغسطس المقبل.