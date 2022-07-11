أمم إفريقيا لـ كرة اليد – دون مفاجآت أو عناء.. تونس تعبر نيجيريا

فاز منتخب تونس على نظيره النيجيري بنتيجة 30-18 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022.

وكان الشوط الأول متقاربًا وانتهى بتفوق تونس بهدف وحيد بواقع 14 مقابل 13.

لكن الخبرة التونسية تفوقت في الشوط الثاني الذي شهد اكتساحًا، لتنتهي المباراة بفارق 12 هدفًا، إذ لم ينجح النيجيريون في تسجيل أكثر من 4 أهداف في الحصة الثانية على صالة حسن مصطفى.

وفاز غثان تومي جناح تونس والنادي الرياضي بساقية الزيت، بجائزة رجل مباراة نيجيريا.

لتتصدر تونس المجموعة برصيد نقطتين، مع عدم وجود مباراة ثانية في تلك المجموعة بالجولة الحالية، إذ تضم 3 فرق فقط.

وتلعب نيجيريا غدًا الثلاثاء أمام المنتخب الثالث: كاب فيردي، في تمام الثامنة مساءً.

فيما تُختتم مباريات المجموعة بمباراة تونس أمام كاب فيردي يوم الأربعاء في الثامنة مساءً أيضا على صالة حسن مصطفى.

وسبق لـ تونس الفوز باللقب 10 مرات كرقم قياسي، آخرها في 2018 على أرض الجابون.

فيما حلت ثانية خلف مصر في النسخة الماضية عام 2020 التي استضافتها في أراضيها.

بينما حققت نيجيريا أفضل إنجاز لها عام 1998 عندما احتلت المركز الرابع، فيما احتلت المركز 11 في النسخة الماضية.