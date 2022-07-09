المزيد من التضارب.. تقرير: ما يقال عن تقبل يونايتد رحيل رونالدو ليس صحيحا

مازال الغموض يحيط بمستقبل كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في ظل رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الجاري.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية في تقرير لها أن كل الأنباء التي تتحدث حول تقبل إدارة يونايتد رحيل رونالدو وأنه تم تحديد قيمة انتقاله ليست صحيحة.

يأتي ذلك مخالفا لما نُشر خلال الأيام الماضية عبر كل وسائل الإعلام المختلفة ليزيد من التضارب والغموض حول مستقبل اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا.

وحتى الآن لم يتدرب رونالدو مع يونايتد استعدادا للموسم الجديد بسبب مشاكل عائلية وسماح النادي له بالغياب.

كما أن رونالدو لم يسافر مع بعثة يونايتد إلى بانكوك لملاقاة ليفربول وديا في أولى مباريات الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان رونالدو أعرب عن رغبته في مغادرة يونايتد قبل عدة أيام.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وربطت التقارير الصحفية رونالدو بالانتقال إلى تشيلسي قبل أن تظهر أنباء تؤكد أن مدرب البلوز توماس توخيل ليس متحمسا للصفقة.

في الوقت ذاته قال استبعد المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أوليفر كان فكرة التعاقد مع رونالدو.

وقال كان لصحيفة "كيكر" الألمانية في وقت سابق: "مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا أعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ".