قبل انتقاله إلى ميلان؟ زياش: أريد التحكم الكامل في مستقبلي المهني

السبت، 09 يوليه 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي - ليل

أعلن حكيم زياش جناح تشيلسي فسخ تعاقده مع وكيله نخلي مونديال رسميا من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكتب اللاعب المغربي "لقد وصلت لنقطة في حياتي أشعر فيها أن هذا هو الوقت الصحيح للتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني".

وواصل "أريد أن تكون المفاوضات والقرارات بشأن مستقبلي تتخذ من خلالي".

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وأردف "لذا للمضي قدما، أنا وفريقي مع الممثلين القانونيين لي سوف نتولى كافة أمور العمل".

وأكمل "أي اهتمام بي يجب أن يتم التواصل مع الممثلين الحاليين لي".

وأتم زياش "أشكركم دائما على دعمكم المتواصل".

وكان زياش يتعاون مع وكيله السابق لـ12 عاما قبل فسخ التعاقد بينهما.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت سابقا عن رغبة ميلان في ضم زياش من تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وكان توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ألمح في وقت سابق أن مركز زياش المفضل لا يتناسب مع خطته التي يحب هو تطبيقها.

وقال توخيل: "لقد غيرنا نظامنا مؤخرا، إن لعبنا بأربعة في الدفاع واعتمدنا على خطة 4-1-4-1 فإن مركز الجناح الأيمن سيكون مناسبا جدا لزياش".

واستدرك "لكن هذا المركز ليس متاحا بسبب اللعب بثلاثة في الدفاع لذا كان زياش يشارك من على مقاعد البدلاء".

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع تشيلسي في 83 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10.

زياش تشيلسي ميلان
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