من بيرجفاين إلى تاديتش.. أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الهولندي

السبت، 09 يوليه 2022 - 00:46

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجفاين

عاد ستيفن بيرجفاين مرة أخرى إلى أياكس، قادما من توتنام هوتسبر الإنجليزي مقابل 31.25 مليون يورو.

هذه الصفقة جعلته أغلى لاعب في تاريخ الدوري الهولندي وأول من يجتاز حاجز 30 مليون يورو لينضم إلى البطولة الهولندية في تاريخها.

لنتعرف الآن على أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الهولندي.

من هنا

ستيفن بيرجفاين أياكس توتنام الدوري الهولندي
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