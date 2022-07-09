من بيرجفاين إلى تاديتش.. أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الهولندي
السبت، 09 يوليه 2022 - 00:46
كتب : FilGoal
عاد ستيفن بيرجفاين مرة أخرى إلى أياكس، قادما من توتنام هوتسبر الإنجليزي مقابل 31.25 مليون يورو.
ستيفن بيرجوين
النادي : أياكس
هذه الصفقة جعلته أغلى لاعب في تاريخ الدوري الهولندي وأول من يجتاز حاجز 30 مليون يورو لينضم إلى البطولة الهولندية في تاريخها.
لنتعرف الآن على أغلى 10 لاعبين في تاريخ الدوري الهولندي.
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