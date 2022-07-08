"هل يجب أن تسجل كل أهدافك من 30 ياردة"؟ النني يجيب

ساهم محمد النني في فوز أرسنال وديا على نورنبيرج الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش الاستعدادات للموسم الجديد.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وسجل النني هدفا على طريقته المفضلة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد المباراة سُئل النني عبر قناة أرسنال: "هل يمكنك التسجيل من لمسة واحدة قرب خط المرمى أم يجب على كل أهدافك أن تكون تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة"؟

فقال النني ردا على السؤال: "هذا ما أحبه. أحب التسجيل من مسافة".

وأضاف "هذا ما أعمل عليه كل يوم في التدريبات، بعد نهاية المران أتدرب على هذه التسديدات".

🚀🚀🚀 Quick question @Elnenny, are you even capable of scoring tap-ins? 🤔😂 pic.twitter.com/h2BHRElVok — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022

وسجل النني أهدافه الشهيرة بهذه الطريقة مع أرسنال، وأبرزهم الهدف في شباك برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2016.

الهدف هذه المرة أتى بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 54.

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