"هل يجب أن تسجل كل أهدافك من 30 ياردة"؟ النني يجيب

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

ساهم محمد النني في فوز أرسنال وديا على نورنبيرج الألماني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش الاستعدادات للموسم الجديد.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وسجل النني هدفا على طريقته المفضلة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد المباراة سُئل النني عبر قناة أرسنال: "هل يمكنك التسجيل من لمسة واحدة قرب خط المرمى أم يجب على كل أهدافك أن تكون تسديدة قوية من مسافة 30 ياردة"؟

أخبار متعلقة
صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا رسالة من النني لنادي المقاولون العرب النني: أرسنال يستحق أن يكون على القمة.. وأريد إنهاء مسيرتي هنا محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال

فقال النني ردا على السؤال: "هذا ما أحبه. أحب التسجيل من مسافة".

وأضاف "هذا ما أعمل عليه كل يوم في التدريبات، بعد نهاية المران أتدرب على هذه التسديدات".

وسجل النني أهدافه الشهيرة بهذه الطريقة مع أرسنال، وأبرزهم الهدف في شباك برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2016.

الهدف هذه المرة أتى بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 54.

اقرأ أيضًا

خاص - موقف روي فيتوريا من تدريب المنتخب

روي فيتوريا.. مستعد لكل شيء

لاعب ريال مدريد يتحدث عن صلاح

الرجاء المغربي يستغنى عن 11 لاعبا

محمد النني أرسنال
نرشح لكم
تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا تقرير تركي: رحيل مصطفى محمد من جالاتا سراي يتوقف على انضمام هداف سويسرا تقرير: رابطة الدوري السعودي تحدد شروط البث التلفزيوني.. وبي إن سبورتس خارج المنافسة جناح طرابزون: انضمام تريزيجيه سيمثل قوة كبيرة لنا رئيس طرابزون: تريزيجيه قدم التضحيات اللازمة من أجل الانتقال لنا تريزيجيه يختار الانضمام لتدريبات طرابزون مبكرا تريزيجيه: طرابزون سيواصل التتويج بالبطولات في المواسم الـ4 المقبلة وأنا معهم
أخر الأخبار
"هل يجب أن تسجل كل أهدافك من 30 ياردة"؟ النني يجيب 11 دقيقة | المحترفون
لا مزيد من الأساطير.. كارتاخينيس ينهي انتظار 82 عاما ويتوج بلقب الدوري الكوستاريكي 31 دقيقة | أمريكا
رئيس أولمبيك آسفي المغربي: جددنا عقد طارق مصطفى.. وهدفنا التتويج بلقب الدوري 32 دقيقة | الوطن العربي
بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك ساعة | المحترفون
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو والجزيري.. وتألق رباعي في التقسيمة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: جارسيا يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع يانوزاي ساعة | الوطن العربي
لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة