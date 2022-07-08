مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو والجزيري.. وتألق رباعي في التقسيمة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص فيريرا على تهنئة اللاعبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الجلسة حديث سريع عن أبرز فقرات المران.

وعقد فيريرا المدير الفني جلسة سريعة مع سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو ثنائي الفريق، ومنح المدير الفني الثنائي بعض التعليمات الفنية بخصوص الضغط على مدافعي المنافس أثناء فقدان الكرة، و حرص اللاعبان على تطبيق التعليمات بشكل فعلي خلال المران.

خاض لاعبو الفريق لفقرة بدنية قوية، وخضعوا لمجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي.

وركز المدير الفني البرتغالي على رفع الحمل البدني للاعبين خلال المران.

خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة، وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على التمرير ثم التحرك بدون كرة.

وحرص البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات لتصحيح بعض المواقف الفنية خلال المران.

ثم خاضوا فقرة فنية خاصة، وركز الجهاز الفني خلال المران على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث حرص "فيريرا" على اشتراك عدد كبير من اللاعبين في التصويب على المرمى من مسافات ومساحات مختلفة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، وركز البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة خلال التقسمية التي شهدت تألق الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وإسلام جابر وعبدالله جمعة.

عقد فيريرا جلسة سريعة مع معاونيه، ووزع عليهم بعض المهام، حيث ركز المدير الفني على العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.ن

خاض حراس مرمى الفريق، مجموعة من التدريبات الخاصة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

وركز أيمن طاهر خلال مران اليوم على سرعة رد الفعل باستخدام "الصدادة" الحديدية، بجانب خوض فقرة أخرى للتعامل مع التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، بينما يحتل ذئاب الجبل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

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