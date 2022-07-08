لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا

أعلن فيورنتينا الإيطالي ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قادما من ريال مدريد.

وسيوقع يوفيتش على عقد لمدة موسمين مع فيورنتينا حتى نهاية شهر يونيو 2024 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين.

ووفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق فإن يوفيتش سينضم لفيورنتينا بشكل مجاني مع تحمل النادي لراتبه بالكامل.

وسيضع ريال مدريد بندا يسمح له بالحصول على 50% من قيمة صفقة بيع يوفيتش من قبل فيورنتينا في المستقبل.

يوفيتش انضم لريال مدريد في عام 2019 قادما من إينتراخت فرانكفورت ولم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي مع الفريق.

وشارك للاعب الصربي صاحب 24 عاما خلال الموسم الماضي في 19 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 آخرين.

وقضى الموسم قبل الماضي معارا لناديه السابق.

وشارك لاعب فرانكفورت السابق مع ريال مدريد في 51 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 5.

وتوج يوفيتش بقميص ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة ولقبي دوري إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وأصبح يوفيتش ثاني صفقات الفريق البنفسجي بعد لاعب الوسط رولاندو ماندراجورا الذي انضم من يوفنتوس.

فيورنتينا بدأ استعداداته للموسم الجديد خاصة مع المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي عقب احتلال المركز السابع الموسم المنقضي.

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