حارس برازيلي ونجم الهلال.. الاتفاق السعودي يلبي طلبات كارتيرون

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

كارتيرون

أبرم نادي الاتفاق السعودي أول صفقتين خلال فترة الانتتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق المهمة الفنية بنادي الاتفاق منذ الموسم المنصرم.

وأعلن نادي الاتفاق تعاقده رسميا مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر قادما من ماريتيمو البرتغالي.

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ومثل فيكتور أندية فلامنجو وجريميو البرازيليين، بالإضافة إلى جازي عنتاب سبور التركي، ومارتيميو.

وتوج باولو بلقب الدوري 2009 مع فريق فلامنجو، وكذلك كأس البرازيل 2013، ومع جريميو فاز بلقب كأس ليبرتادورس 2017 وكأس ريكوبا أمريكا الجنوبية 2018.

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كما نجحت إدارة نادي الاتفاق في الحصول على توقيع عبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر لنادي الهلال ليدعم خط دفاع الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى صيف 2023 .

وكان الاتفاق بدأ الإعداد لموسمه الجديد بالتجديد للمدرب باتريس كارتيرون الذي قاد آخر 8 مباريات خلال الموسم المنصرم ونجح في إنقاذ الفريق من خطر الهبوط للدرجة الأولى.

وتنطلق تدريبات الاتفاق يوم الجمعة القادمة في مدينة الدمام ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، حيث سيخضع اللاعبين إلى فحوصات طبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيعلن عنه لاحقا.

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