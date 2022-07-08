مران الأهلي - تدريبات تخصصية للاعبي الوسط والهجوم.. وبرنامج تأهيلي للثلاثي

قاد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي مرانا خاصا للاعبي الوسط والهجوم، وواصل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق برنامجه التأهيلي.

ويستعد الأهلي للقاء فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 24 من الدوري المصري.

وحرص سواريش على تخصيص مساحة من الملعب لخوض تدريبات تخصصية للاعبي خط الوسط والمهاجمين، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

واستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية في بداية المران الجماعي استمرت لما يقرب من 40 دقيقة، وتضمنت الجري حول الملعب لرفع المعدلات البدنية للاعبين.

فيما خاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية على هامش فقرات المران.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي جلسة مع البرتغالي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وناقش عبد الحفيظ الأمور التنظيمية والإدارية مع المدير الفني، استعدادا للمرحلة المقبلة والتي يخوض خلالها الفريق عددا من المباريات المهمة.

وأدى عمار حمدي لاعب وسط الأهلي تدريبات بدنية وتأهيلية في الجيم، وخاض جانبا من التدريبات بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب بعد جراحة الرباط الصليبي

وواصل طاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجه التأهيلي وأدى طاهر جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، قبل أن يواصل تدريباته منفردا في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة.

وبدأ محمود وحيد لاعب الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الضامة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 45 من 21 مباراة وله مباراتين مؤجلتين ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وحصد فيوتشر أمس الخميس لقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، ويحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.

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