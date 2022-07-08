بعدما كلف خطأه إنتر لقب الدوري.. إعارة رادو إلى كريمونيسي

انضم الحارس الروماني يونتوس أندري رادو على سبيل الإعارة من إنتر ميلان إلى كريمونيسي الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.

الحارس البالغ 25 عاما سيدعم صفوف الفريق العائد للدوري الإيطالي بعد غياب 26 عاما عقب حجز مقعده خلف ليتشي في الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية.

وخاض رادو الموسم الماضي مباراة وحيدة في الدوري الإيطالي كانت أمام بولونيا في الجولة 21 من الدوري.

وارتكب خطأً فادحا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عندما مرت الكرة من تحت أقدامه ليضعها مهاجم بولونيا في الشباك، هدف كبّد إنتر خسارة لقب الدوري بفارق نقطتين لصالح غريمه ميلان.

إجمالا خاض رادو 4 مباريات بقميص الفريق الأول لإنتر، استقبل 5 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وبات حجز مقعدا أساسيا للروماني صعبا، بعدما ضم الأفاعي الحارس الكاميروني أندري أونانا في صفقة انتقال حر من أياكس الهولندي.

وضم كريمونيسي حتى الآن كل من: توماسو ميلانيسي من روما ويوهان فاسكيز من جنوى على سبيل الإعارة.

رادو تدرج في صفوف شباب إنتر حتى الفريق الأول بين 2013 وحتى 2017 وحصد لقبي دوري وكأس الشباب.

وفي يناير 2017 أعير لفريق أفيلينو، ثم أعير لجنوى لمدة موسم ونصف.

ثم أعير لبارما في يناير 2020 لنهاية موسم 2019-2020 وعاد لإنتر.

وتوج مع النيراتزوري بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي.

اقرأ أيضًا

خاص - موقف روي فيتوريا من تدريب المنتخب

روي فيتوريا.. مستعد لكل شيء

لاعب ريال مدريد يتحدث عن صلاح

الرجاء المغربي يستغنى عن 11 لاعبا