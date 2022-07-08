"لنظهر للعالم من ما يمكنكم فعله".. مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الكلاسيكي

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر صباح اليوم الجمعة عن قميصه الجديد لموسم 2022-2023 رسميا.

وجاء القميص مستوحى من التصميمات القديمة في تسعينيات القرن الماضي ليونايتد والذي ضم ياقة ليعيد للجماهير تلك التي اعتاد إريك كانتونا أحد أساطير الفريق رفعها لأعلى مثل دوايت يورك كذلك.

وزُينت الياقة بمثلثات حمراء صغيرة.

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وأكد يونايتد أن قميصه الجديد تم تصنيعه بالكامل من مواد معاد استخدامها.

Our 2022/23 home shirt is held up inside Old Trafford.

وظهر كريستيانو رونالدو نجم الفريق في فيديو الإعلان الجديد الذي بثه حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الرغم من غموض مصيره وطلبه الرحيل الصيف الجاري.

وشهد الفيديو الذي تم اختتامه بجملة "لنظهر للعالم ما يمكنكم فعله" ظهور لقطات لكانتونا ويورك ورونالدو وبرونو فيرنانديز بالإضافة للعديد من لاعبات الفريق النسائي ليونايتد.

وسيرتدي الفريق القميص الجديد لأول مرة في الـ12 من شهر يوليو الجاري أمام ليفربول في مباراة ودية تجمعهما في بانكوك عاصمة تايلاند استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصمم القميص الجديد إنيجو تيرنر لموقع يونايتد الرسمي: "الياقة مرادفة لمانشستر يونايتد سواء تم رفعها أو طيها، وقد لعبت دور البطولة في العديد من أكبر لحظات النادي".

وأتم "مع مثل هذا التاريخ الغني أردنا تكريم بعض أكثر أطقم النادي واللاعبين الأسطوريين بينما نلتقط الجوهر الذي تم صنعه للحاضر بمنظور جديد للهوية البصرية والأنماط التي تمر عبر الحمض النووي للنادي".

مانشستر يونايتد رونالدو
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