"لنظهر للعالم من ما يمكنكم فعله".. مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الكلاسيكي

أعلن مانشستر صباح اليوم الجمعة عن قميصه الجديد لموسم 2022-2023 رسميا.

وجاء القميص مستوحى من التصميمات القديمة في تسعينيات القرن الماضي ليونايتد والذي ضم ياقة ليعيد للجماهير تلك التي اعتاد إريك كانتونا أحد أساطير الفريق رفعها لأعلى مثل دوايت يورك كذلك.

وزُينت الياقة بمثلثات حمراء صغيرة.

وأكد يونايتد أن قميصه الجديد تم تصنيعه بالكامل من مواد معاد استخدامها.

وظهر كريستيانو رونالدو نجم الفريق في فيديو الإعلان الجديد الذي بثه حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الرغم من غموض مصيره وطلبه الرحيل الصيف الجاري.

وشهد الفيديو الذي تم اختتامه بجملة "لنظهر للعالم ما يمكنكم فعله" ظهور لقطات لكانتونا ويورك ورونالدو وبرونو فيرنانديز بالإضافة للعديد من لاعبات الفريق النسائي ليونايتد.

The collar is 🔙 How will you wear yours? 🔴#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

وسيرتدي الفريق القميص الجديد لأول مرة في الـ12 من شهر يوليو الجاري أمام ليفربول في مباراة ودية تجمعهما في بانكوك عاصمة تايلاند استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصمم القميص الجديد إنيجو تيرنر لموقع يونايتد الرسمي: "الياقة مرادفة لمانشستر يونايتد سواء تم رفعها أو طيها، وقد لعبت دور البطولة في العديد من أكبر لحظات النادي".

وأتم "مع مثل هذا التاريخ الغني أردنا تكريم بعض أكثر أطقم النادي واللاعبين الأسطوريين بينما نلتقط الجوهر الذي تم صنعه للحاضر بمنظور جديد للهوية البصرية والأنماط التي تمر عبر الحمض النووي للنادي".