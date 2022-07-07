قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد
الخميس، 07 يوليه 2022 - 22:21
كتب : FilGoal
أعلن برونو فيرنانديز أنه سيرتدي الرقم 8 مع مانشستر يونايتد اعتبارا من بداية الموسم الجديد.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
جاء ذلك بعد رحيل خوان ماتا آخر حاملي الرقم من 2013-2014 إلى نهاية الموسم الماضي.
وفيما يلي أبرز الأسماء التي ارتدت الرقم 8 في تاريخ الشياطين الحمر من الأقدم إلى الأحدث.
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