قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد

أعلن برونو فيرنانديز أنه سيرتدي الرقم 8 مع مانشستر يونايتد اعتبارا من بداية الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد رحيل خوان ماتا آخر حاملي الرقم من 2013-2014 إلى نهاية الموسم الماضي.

وفيما يلي أبرز الأسماء التي ارتدت الرقم 8 في تاريخ الشياطين الحمر من الأقدم إلى الأحدث.

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