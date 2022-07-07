قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد

الخميس، 07 يوليه 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

أعلن برونو فيرنانديز أنه سيرتدي الرقم 8 مع مانشستر يونايتد اعتبارا من بداية الموسم الجديد.

جاء ذلك بعد رحيل خوان ماتا آخر حاملي الرقم من 2013-2014 إلى نهاية الموسم الماضي.

وفيما يلي أبرز الأسماء التي ارتدت الرقم 8 في تاريخ الشياطين الحمر من الأقدم إلى الأحدث.

أخبار متعلقة
المزيد من الغموض.. تيليجراف: رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولته التحضيرية تقرير: ديبالا بديل رونالدو في مانشستر يونايتد مدافع مانشستر يونايتد الجديد: أعرف تين هاج جيدا.. وهذا وعدي للجماهير بعد تغيبه عن معسكر مانشستر.. رونالدو يصل مقر تدريبات منتخب البرتغال

للتعرف عليهم من هنا

برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد خوان ماتا واين روني رايان جيجز
نرشح لكم
المزيد من الغموض.. تيليجراف: رونالدو لن يسافر مع مانشستر يونايتد لجولته التحضيرية ليفربول يجدد تعاقد جو جوميز بعقد طويل الأمد مدافع يونايتد الجديد يوضح علاقته بفان بيرسي وإدجار ديفيدز.. ورغبة التفوق على إيفرا ليفربول يوضح موقفه من ضم أسينسيو سكاي: يونايتد سيدرس العروض المقدمة لـ كريستيانو رونالدو.. وتشيلسي مهتم اقترب رحيل رافينيا؟ ليدز يونايتد يتعاقد مع الكولومبي سينيستيرا الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا إندبندت: تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع سيتي بشأن سترلينج
أخر الأخبار
مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه 13 دقيقة | الكرة المصرية
المغامرة الثالثة في أوروبا.. جاكسون موليكا يرتدي قميص بيشكتاش 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل برونو فيرنانديز.. أبرز من ارتدوا الرقم 8 في تاريخ مانشستر يونايتد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب يعلن انضمام رابطة الأندية لنظيرتها الدولية: تجاوزنا شرط الـ4 سنوات ساعة | الكرة المصرية
صحيفة سعودية تكشف تطورات قضية النصر وحمد الله وموعد الحسم ساعة | الوطن العربي
مباشر نهائي كأس الرابطة - فيوتشر (2) (0) غزل المحلة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وعودة فتح الله لدفاع المحلة في نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
محمد عنتر: هدفنا المربع الذهبي والوصول بعيدا في الكأس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 4 كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط