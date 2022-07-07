كأس الرابطة - النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي.. وحسام عرفات يعود إلى تشكيل إنبي

الخميس، 07 يوليه 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - باهر المحمدي

اختار حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في كأس الرابطة.

ويتواجه الفريقان اليوم -الخميس- في مباراة تحديد المركز الثالث من المسابقة.

وجاءت التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن – محمد هاشم – عمرو الحلواني – محمد نصر.

الوسط: محمد بيومي – محمد عبد السميع – محمد مخلوف – جان موريل.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – خالد النبريصي.

بينما أتى تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - إبراهيم القاضي - هشام عادل - عبد الله عادل

الوسط: أحمد يوسف - زياد كمال

أمامهما: حسام عرفات - جرجس مجدي - محمد مرسي

الهجوم: إبراهيم جلال

وشهد التشكيل عودة حسام عرفات للمشاركة بصورة أساسية، بعد أن ظهر في مباراة فيوتشر الماضية كبديل في نصف نهائي كأس الرابطة.

وكانت مشاركة عرفات أمام فيوتشر هي الأولى له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام الأهلي في كأس مصر، والثانية له بقميص إنبي بعد المباراة سالفة الذكر.

وكان الإسماعيلى قد خسر أمام غزل المحلة بركلات الترجيح، فيما سقط إنبى أمام فيوتشر بهدفين دون رد فى الدور نصف النهائى.

الإسماعيلي إنبي كأس الرابطة
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