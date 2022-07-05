انتهت في الدوري المصري - الجونة (0) (0) الأهلي.. تعادل مُر

يحل الأهلي ضيفا على الجونة في ملعب خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

----------------------

نهاية المباراة

ق.+96 رأسية قوية من حسام حسن بعد عرضية زياد طارق وتمر بغرابة فوق العارضة

ق.90 الإعلان عن 6 دقائق وقت بدل ضائع

ق.89 تسديدة من علي زعزع يمسكها الشناوي على مرتين

ق.86 دخول أحمد عامر بدلا من إسلام محارب ودخول أرناوت لاعب مدغشقر بدلا من خالد قمر

ق.85 دخول كريم فؤاد كتغيير أخير للأهلي بدلا من محمد هاني

ق.82 انطلاقة رائعة من زياد طارق وعرضية يقابلها محمد شريف بتسديدة يتصدى لها عماد السدي

ق.77 توقف المباراة لاستراحة شرب المياه

ق.77 معلول ينفذ الركلة الحرة غير مباشرة بعد لمسة أفشة لكنها تمر بغرابة أعلى العارضة

ق.75 ركلة حرة غير مباشرة للأهلي من على خط الـ 6 ياردات بسبب لمس عماد السيد للكرة مرتين أثناء تنفيذه ركلة الجزاء

ق.74 دخول ديانج وزياد طارق بدلا من حمدي فتحي وطاهر

ق.71 سوء تفاهم بين حمدي فتحي وشريف أدى إلى إهدار هدف مؤكد في مواجهة المرمى

ق.68 دخول إسلام عبد النعيم بدلا من كريم طارق

ق.61 دخول حسام حسن بدلا من صلاح محسن

ق.61 طاهر ينطلق بمهارة كبيرة في الجهة اليمنى ويسدد أعلى العارضة بغرابة

ق.60 صلاح محسن يهدر بغرابة بتسديدة ضعيفة تصل لـ عماد السيد بعد عرضية مميزة من محمد هاني

ق.60 الشبراوي يهدد ويسدد كرة خطيرة يتصدى لها الشناوي

ق.53 تمريرة بينية رائعة من أفشة وتسديدة من شريف من لمسة واحدة وعماد السيد يتصدى نحو الركنية

ق.52 عرضية من السعداوي ورأسية من خالد قمر تستقر في يد الشناوي

ق.50 تسديدة من أفشة من ركلة حرة أعلى العارضة

ق.46 بطاقة صفراء لـ محمود الشبراوي بعد تدخل قوي على حمدي فتحي

بداية الشوط الثاني

دخول محمد عبد الجواد بدلا من عمرو طارق المصاب في تشكيل الجونة

نهاية الشوط الأول

ق.+46 محمد هاني يمرر إلى حمدي فتحي الذي سدد أعلى العارضة

ق.45 العارضة تمنع الهدف الأول للأهلي بعد عرضية علي معلول ورأسية صلاح محسن

ق.42 تسديدة جديدة من طاهر محمد تمر فوق العارضة

ق.40 تسلل جديد على صلاح محسن في مشهد متكرر بالشوط الأول

ق.32 علي معلول يسدد ركلة حرة تمر أعلى العارضة

ق.22 إسلام محارب يطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة بكثير

ق.14 تسديدة أرضية من طاهر يسيطر عليها عماد السيد دون مشاكل

ق.13 بطاقة صفراء لـ سيف العجوز بعد تدخل قوي على صلاح محسن

ق.6 صلاح محسن ينطلق من الجهة اليسرى ويرسل عرضية نحو أفشة الذي سدد لكن الكرة تصطدم بالدفاع في طريقها للمرمى

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة