الخليفي: جالتييه سيساعدنا في تحقيق أهدافنا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان وناصر الخليفي

يرى ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن كريستوف جالتييه المدير الفني الجديد سيساعد الفريق في تحقيق أهدافه.

وقال الخليفي في مؤتمر تقديم المدرب: "سعيد جدا وفخور بالتعاقد مع كريستوف جالتييه".

وأضاف "جالتييه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا، وهدفنا هو العمل والمثابرة ولعب كرة قدم عصرية".

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وأتم تصريحاته "الكل ينتظر من باريس لعب كرة قدم جميلة في الفترة المقبلة".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق خلفا لـ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. (طالع التفاصيل)

وأشار النادي إلى أن جالتييه قد وقع على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

جالتييه كان مدربا لنيس خلال الموسم الماضي وقد رحل بعد فسخ تعاقده مع الفريق منذ أيام.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن باريس سان جيرمان قد دفع مبلغ 10 مليون يورو لناديه السابق من أجل فسخ التعاقد.

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