كريستوفر جالتييه مدربا لـ باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق.

وأشار النادي إلى أن جالتييه قد وقع على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن منذ ساعات قليلة رحيل ماوريسيو بوتشيتينو بشكل رسمي بعد موسم ونصف قضاهم مع النادي.

جالتييه كان مدربا لنيس خلال الموسم الماضي وقد رحل بعد فسخ تعاقده مع الفريق منذ أيام.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن باريس سان جيرمان قد دفع مبلغ 10 مليون يورو لناديه السابق من أجل فسخ التعاقد.

وقال جالتييه خلال مؤتمر إعلانه مدربا للفريق: "أريد بناء فريق كبير وقوي، وليس هناك فريق أفضل من باريس سان جيران لتدريبه".

وأضاف "أريد بقاء نيمار لأنه لاعب من طراز عالمي، وسعدت جدا ببقاء كيليان مبابي لأنه أمرا مهما للكرة الفرنسية بشكل عام".

وكان المدرب صاحب الـ 55 عاما قد قاد ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم قبل الماضي بعد غياب 10 أعوام عن آخر تتويج للفريق.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بالتتويج بالدوري الفرنسي برفقة ماوريسيو بوكيتينو.

وأقصي الفريق الفرنسي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تأهل ريال مدريد على حسابه.

ونجح باريس سان جيرمان حتى الآن في حسم صفقة واحدة وهي التعاقد مع جواو فيتور فيتينيا قادما من بورتو.

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