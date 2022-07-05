كريستوفر جالتييه مدربا لـ باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:32

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا تعيين كريستوف جالتييه مدربا جديدا للفريق.

وأشار النادي إلى أن جالتييه قد وقع على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2024.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن منذ ساعات قليلة رحيل ماوريسيو بوتشيتينو بشكل رسمي بعد موسم ونصف قضاهم مع النادي.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة مصر ضد مالاوي في الإسكندرية بالسعة الكاملة دورة البحر المتوسط - حمزة يضمن ميدالية الشيش بلمسة ذهبية.. وخروج أبو القاسم اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام لشهري فبراير ومارس بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن

جالتييه كان مدربا لنيس خلال الموسم الماضي وقد رحل بعد فسخ تعاقده مع الفريق منذ أيام.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن باريس سان جيرمان قد دفع مبلغ 10 مليون يورو لناديه السابق من أجل فسخ التعاقد.

وقال جالتييه خلال مؤتمر إعلانه مدربا للفريق: "أريد بناء فريق كبير وقوي، وليس هناك فريق أفضل من باريس سان جيران لتدريبه".

وأضاف "أريد بقاء نيمار لأنه لاعب من طراز عالمي، وسعدت جدا ببقاء كيليان مبابي لأنه أمرا مهما للكرة الفرنسية بشكل عام".

وكان المدرب صاحب الـ 55 عاما قد قاد ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم قبل الماضي بعد غياب 10 أعوام عن آخر تتويج للفريق.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم الماضي بالتتويج بالدوري الفرنسي برفقة ماوريسيو بوكيتينو.

وأقصي الفريق الفرنسي من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد تأهل ريال مدريد على حسابه.

ونجح باريس سان جيرمان حتى الآن في حسم صفقة واحدة وهي التعاقد مع جواو فيتور فيتينيا قادما من بورتو.

طالع أيضا:

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من دوري السوبر

محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي

حقيقة شرط سواريش الجزائي وموقف الأهلي من دوري السوبر

برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو

كريستوف جالتييه باريس سان جيرمان
نرشح لكم
بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن بوتشيتينو يرحل عن باريس سان جيرمان زكي شيليك ينضم إلى روما ليون يضم ظهير أيسر الفتح الرباطي المغربي سكاي: يونايتد لا يعلم موقف رونالدو من السفر في الجولة الآسيوية لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يسعى حسم صفقة زانيولو هذا الأسبوع لوثار ماتيوس: انتقال رونالدو لـ بايرن ميونيخ سيكون مثيرا للغاية رومانو: فيورنتينا أتم اتفاقه مع ريال مدريد بشأن يوفيتش
أخر الأخبار
كرة سلة - ريال مدريد يعلن مدربه الجديد بعد 11 عاما من حقبة لاسو 5 دقيقة | رياضات أخرى
كريستوفر جالتييه مدربا لـ باريس سان جيرمان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة مصر ضد مالاوي في الإسكندرية بالسعة الكاملة 28 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - حمزة يضمن ميدالية الشيش بلمسة ذهبية.. وخروج أبو القاسم 37 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام لشهري فبراير ومارس 41 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
محامي السعيد لـ في الجول: المحكمة الرياضية أقرت بعدم أحقية الأهلي في الحجز على الأرصدة ساعة | الكرة المصرية
رومانو: ريال مدريد يستعد لتمديد عقد ثلاثي الفريق البرازيلي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة