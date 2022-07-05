بسبب مزراوي.. بافارد يدرس الرحيل من بايرن

أفادت جريدة كيكر بأن الفرنسي بنيامين بافارد ظهير بايرن ميونيخ يدرس الرحيل من النادي البافاري هذا الصيف.

وأوضح تقرير كيكر أن انضمام المغربي نصير مزراوي من أياكس أمستردام جعل فرصة بافارد في المشاركة تتقلص، مما دفعه للتفكير في الرحيل.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بايرن تحدثت بالفعل مع بافارد حول مستقبله، ولم يستبعد الطرفان فكرة الانفصال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى بطل كأس العالم 2018 للانضمام لأحد الأندية المهتمة بضمه.

الظهير الأيمن الفرنسي انضم لبايرن قبل 3 سنوات.

احتمالات بقاء السنغالي بونا سار في صفوف بايرن الموسم المقبل، ستجعل قرار الموافقة على رحيل بافارد أسهل بالنسبة للنادي البافاري.

بونا سار الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن لم يلعب سوى 12 مباراة مع بايرن الموسم الماضي، وسيجد صعوبة بالغة في المشاركة الموسم المقبل بعد ضم نصير مزراوي من أياكس أمستردام.

لكن جريدة بيلد أفادت بأن بايرن كان يحاول بيع بونا سار هذا الصيف لكنه لم يجد أي اهتمام بضمه.

وأضاف التقرير أن النادي البافاري يرى أن بقاء بونا سار سيفيد لمساعدة مواطنه ساديو ماني على التأقلم في ميونيخ في أقرب وقت ممكن.

وأعلن بايرن ميونيخ عن ضم ماني قادمًا من ليفربول مقابل 32 مليون يوروبعقد يمتد لـ3 سنوات.

وأوضح تقرير بيلد أن بونا سار قد يبقى في صفوف بايرن على الرغم من أن فرصه في اللعب ضئيلة للغاية.

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