بسبب الإيقاف.. بداية ريتشارلسون مع توتنام ستتأجل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ريتشارلسون لاعب توتنام الجديد.

وأعلن توتنام التعاقد مع ريتشارلسون قادما من إيفرتون بعقد لمدة خمس سنوات.

وستتأجل ضربة بداية لاعب توتنام الجديد بسبب الإيقاف.

وأشار الاتحاد إلى أن اللاعب البرازيلي سيتم إيقافه لمدة مباراة بسبب احتفاله بالألعاب النارية داخل الملعب.

وكان ريتشارلسون قد سجل هدف الفوز لإيفرتون على تشيلسي بهدف دون مقابل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

واحتفل ريتشارلسون بهدف المباراة الوحيد مستخدما أحد الألعاب النارية التي تطلق دخان أزرق والتي قذفها أحد مشجعي إيفرتون على الملعب.

وشددت ديلي ميل على أن اللاعب صاحب الـ 25 عاما سيتم إيقافه لمدة مباراة بعد التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبسبب الإيقاف سيغيب ريتشارلسون عن مباراة ساوثامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسيستعد توتنام لبداية الموسم المقبل بثلاثة مباراة ودية أمام كل من إشبيلية، ورينجرز وروما.

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