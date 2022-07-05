عاصم مرعي: أقول لجماهير الزمالك "حقكم عليا".. ولهذا السبب قررت الاستمرار في كوريا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

عاصم مرعي

قدم عاصم مرعي لاعب منتخب مصر لكرة السلة الاعتذار لجماهير الزمالك بسبب قراره بعدم العودة للفريق في الموسم المقبل واستكمال مشواره الاحترافي.

وانضم عاصم مرعي شانجون إل جي ساكرز الكوري وهو فريقه السابق.

وقال مرعي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أهم شيء لتطوير كرة السلة المصرية هو الثبات وتقديم الدعم للمدرب الأجنبي الحالي ويجب أن يبقى لثلاث أو أربع سنوات وننرى النتائج فيما بعد".

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وتابع "المرحلة المقبلة من التصفيات ستكون صعبة للغاية في وجود منتخبات قوية مثل جنوب السودان وتونس وأيضا الكاميرون ولكن نتمنى تحقيق ما حققناه في المرحلة الحالية وأن نفوز بجميع المباريات ونحصل على العلامة الكاملة".

وأضاف "بصراحة كنت أريد أن أحصل على فرصة لعام إضافي خارج مصر وفي نفس التوقيت لم أكن أريد أن انضم للزمالك أنا ووالدي في موسم واحد وكنت أريد أن يأتي الأمر بالتدريج إذا حدث نصيب".

وشدد "الدوري الكوري ودول شرق آسيا كرة السلة بها رائعة وتضم لاعبين جيدين لذلك أردت الاستمرار لموسم إضافي في المنطقة".

وأردف "أقول لجماهير الزمالك "حقهم عليا" لكن أنا أريد أن أن أبني مسيرة احترافية جيدة قبل العودة لمصر لكي يفتح الباب لأي لاعب يمتلك الفرصة ليحترف وسأعود لمصر قريبا".

وأتم "نحن عائلة زملكاوية وبالطبع سيكون من الصعب أن أعود لنادي غير الزمالك خصوصا مع دخول والدي إلى المعادلة".

وسبق لعاصم مرعي اللعب في صفوف الفريق الكوري الجنوبي 2021-2022.

تأهل منتخب مصر لرجال كرة السلة إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وصعد رجال مصر في المركز الثاني من المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تشمل 6 فرق في المجموعة ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم مباشرة.

أما الفريق صاحب المركز الثالث فيواجه ثالث المجموعة الأخرى في مباراة فاصلة ليصبح خامس المتأهلين من قارة إفريقيا إلى المونديال.

وكان منتخب مصر قد أنهى مرحلة المجموعات من التصفيات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة يليه الكونغو الديمقراطية بـ 10 نقاط ثم السنغال بـ 7 نقاط، ويتأهل كل منتخب بنقاطه إلى المرحلة الختامية.

ويأتي ترتيب المنتخبات في المرحلة الأخيرة كالآتي:

1- جنوب السودان 12 نقطة

2- مصر 11 نقطة

3- تونس 10 نقاط

4- الكونغو الديمقراطية 10 نقاط

5- السنغال 9 نقاط

6- الكاميرون 7 نقاط

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