لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يسعى حسم صفقة زانيولو هذا الأسبوع

يسعى يوفنتوس لحسم صفقة ضم نيكولو زانيولو من روما هذا الأسبوع.

وأشارت تقارير إيطالية إلى استمرار اهتمام يوفنتوس بضم اللاعب في الصيف بعد الرغبة في ضمه يناير الماضي.

وزاد اهتمام يوفنتوس بلاعب وسط روما بعد هدفه الذي حسم لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أنه من المتوقع عقد اجتماع بين الأطراف المعنية لإتمام الصفقة قبل يوم الخميس.

وأشار التقرير إلى أن الناديين سيعقدان صفقة إعارة مع خيار بيع نهائي بقيمة 50 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه حال عدم التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة فسيتقدم يوفنتوس إمكانية تبادل لاعب.

وأبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما اهتمامه بدينيس زكريا لاعب وسط يوفنتوس الذي انضم في يناير الماضي.

كما أن فيليبو رانوكيا لاعب وسط يوفنتوس هو خيار محتمل آخر.

ويصر يوفنتوس على إتمام صفقة زانيولو عن طريق دفع قيمة مالية ولا يفضل الدخول في صفقات متبادلة.

ويبلغ زانيولو من العمر 23 عاما وانتقل إلى روما في صيف 2018 قادما من إنتر.

وخاض زانيولو 42 مباراة مع روما الموسم الماضي في مختلف المسابقات وساهم في 17 هدفا.

ونجح زانيولو في تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 آخرين.

ويعتبر هدف زانيولو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والذي حسم اللقب لروما هو اللقطة الأبرز للاعب الموسم الماضي.

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