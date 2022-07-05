مدرب بارما ينضم لجهاز جوارديولا في مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي انضمام إنزو ماريسكا إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة جوسيب جوارديولا.

وانضم الإيطالي البالغ من العمر 42 لجهاز مانشستر سيتي، بدلا من مانويل خوانما الذي رحل لتدريب السد القطري.

وسبق للمدرب الإيطالي الشاب أن تولى تدريب فريق الشباب في مانشستر سيتي عام 2020.

وتولى أيضا تدريب فريق بارما الإيطالي في الموسم الماضي لفترة مؤقتة.

يأتي ذلك وسط استعداد مانشستر سيتي للموسم الجديد بالتعاقد مع كل من إيرلينج هالاند وخوليان ألفاريز والحارس ستيفان أورتيجا وكالفين فيليبس.

وفاز مانشستر سيتي الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي.

وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول، كذلك ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام ريال مدريد.

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