مستشار الأهلي القانوني يكشف تطورات مستحقات صفقة رمضان وموقف هدرسفيلد وجديد كوليبالي

كشف محمد عثمان مستشار الأهلي القانوني عن حصول النادي على مستحقات صفقة رمضان صبحي من ستوك سيتي بالكامل.

وكان للأهلي مستحقات متأخرة من صفقة انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق السابق إلى ستوك سيتي.

وكشف عثمان عبر قناة صدى البلد: "حصلنا على الأموال المتبقية من صفقة رمضان صبحي مع ستوك سيتي".

وأضاف المستشار القانوني بالأهلي "كانت المستحقات مجمدة في إنجلترا وحصلنا عليها بأحكام قضائية من المحاكم المصرية".

وبسؤاله عن مستحقات هدرسفيلد في الصفقة أوضح "الأهلي لم يكن طرفا في الحكم الصادر".

وتابع عثمان "الأمر يتعلق بمكافآت مستحقة عن بطولة الدوري وبطولات أخرى وأوضحنا عدم مشاركته وبالتالي ننتظر إلغاء الاستئناف هذا الحكم".

واختتم مستشار الأهلي القانوني تصريحاته "على حد علمي، تم دفع قسط مستحق للأهلي بشأن سليماني كوليبالي من ثلاثة أشهر".

وكان النجم قد أعلن في وقت سابق التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن جدولة مستحقات غرامة كوليبالي في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.

اقرأ أيضا:

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك من دوري السوبر

محامي السعيد يحكي لـ في الجول مراحل النزاع القضائي مع الأهلي

حقيقة شرط سواريش الجزائي وموقف الأهلي من دوري السوبر

برشلونة يناقش إمكانية ضم رونالدو