لوثار ماتيوس: انتقال رونالدو لـ بايرن ميونيخ سيكون مثيرا للغاية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يعتقد لوثار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ السابق أن انتقال كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إلى النادي البافاري قد يكون مثيرا للغاية.

رونالدو يمتلك عقدا مع مانشستر يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل لكن هناك تقارير تشير إلى رغبة اللاعب للرحيل عن النادي الإنجليزي.

وكتب ماتيوس في عموده لـ "سكاي" ألمانيا: "رونالدو إلى بايرن سيكون مثيرا للغاية، فكر في الخيارات المتاحة الآن، هذا أفضلها".

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وأضاف "إذا كنت في وضع بايرن فأنت تعتقد أن كريستيانو رونالدو لا يزال قادرًا جسديًا على المساعدة حقًا لمدة عام أو عامين".

وتابع "في الهجوم، يمكن لبايرن أن يسجل عددًا لا يصدق من الأهداف مع ساديو ماني وتوماس مولر ورونالدو وكينجسلي كومان".

وكان تقريرا من صحيفة ذا تايمز أشار إلى أن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد مناقشة العروض التي ستصله والموافقة حال وصول عرض مرضي.

ومن جانبها رفضت إدارة يونايتد فكرة رحيل رونالدو بشكل تام وتمسكت ببقائه في الموسم المقبل وحتى نهاية تعاقده مع الفريق.

وفقا لصحيفة "ذا تايمز" فإن رغبة رونالدو في الرحيل تأتي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا بشكل أساسي خلال المواسم المتبقية في مسيرته وهو ما لن يتحقق في مانشستر يونايتد بالموسم المقبل بسبب احتلاله للمركز السادس في الدوري الإنجليزي وهو ما يؤهل للدوري الأوروبي.

النجم البرتغالي عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد مستمر لنهاية الموسم المقبل.

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