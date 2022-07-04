أمير مرتضى: شعورنا جيد تجاه دوري السوبر الإفريقي.. ومقابلتي مع أبو جبل طبيعية

يرى أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك أن بطولة دوري السوبر الإفريقي التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقية ستكون فرصة أفضل للأندية من دوري الأبطال.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد لدينا معلومات متاحة عن بطولة دوري السوبر الإفريقي سوى المعلومات التي كشف عنها كاف، ونريد معلومات عن نظام المشاركة فيها".

وأضاف "شعورنا إيجابي تجاه البطولة لأننا تحدثنا مرارا وتكرارا عن العوائد المادية الضعيفة في دوري الأبطال وبعد لعب لأكثر من 9 شهور وعندما تفوز باللقب تحصل على مبلغ يساوي راتب أحد اللاعبين الأجانب في فريقك".

وواصل "بالتأكيد بطولة دوري السوبر الإفريقي ستكون جيدة نظرا لعوائدها المالية الكبيرة وعندما نعرف نظامها ومواعيدها وهل يقام معها دوري أبطال إفريقيا أم لا سنحدد ما هي البطولة التي سنشارك فيها".

وأكمل "نهائي إفريقيا بنظام الذهاب والإياب مناسب للقارة وجميعنا شاهدنا الأهلي وهو أحد أغنى أندية إفريقيا لم يستطع نقل جمهوره ليملئ حصته من المدرجات في ملعب المباراة".

وعن الدوري قال: "لا يوجد مبرر لخوض مباراة كل 3 أيام ثم بشكل مفاجئ تجعلنا نتوقف عن اللعب لمدة 12 يوما من أجل أن يكمل أحد الأندية باقي مبارياته، ولا يوجد أي استفادة من ذلك".

وأشار "أن ألعب مبارياتي بشكل منتظم وأنهي الدوري بشكل مبكر أفضل من الانتظار بلا هدف ثم العودة لضغط الفريق من جديد".

واستمر في تصريحاته "عقود لاعبي الفريق التي تنتهي بنهاية الموسم مستمرة حتى 30 أغسطس ورحيل أي لاعب سيكون بالتراضي بيننا وبينه".

وأكد "بنشرقي سوف يكمل معنا بطولة كأس مصر، ولكن لا نعرف حتى الآن الموعد الذي سيرحل فيه عن الزمالك".

وشدد "مقابلتي مع أبو جبل طبيعية ولا تستدعي الحديث عنها، أنا أتحدث دائما مع كل اللاعبين في العديد من الأمور".

وأفصح "سيتم التحقيق مع طارق حامد قبل مباراة المقاولون لأنه لم يحضر لنا ما يثبت صحة موقفه".

وأردف "سنعلن جميع صفقات الزمالك نهاية الموسم".

وأتم تصريحاته "اللعب ضد الأهلي في النهائي أمر مميز لأنه دافع لنا والبطولة عندما يحصل عليها أحد الفريقين أمام الآخر يكون لها طابع خاص".

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